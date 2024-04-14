Тайны девичьих гаремов на Руси, кто мог позволить содержать наложниц Татьяна СергееваВзгляд в историю прошлого зачастую заставляет нас ощутить удивление и отвращение перед практиками, которые кажутся сегодняшнему обществу чуждыми и неприемлемыми.