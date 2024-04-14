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Тайны девичьих гаремов на Руси, кто мог позволить содержать наложниц

Тайны девичьих гаремов на Руси, кто мог позволить содержать наложниц

Тайны девичьих гаремов на Руси, кто мог позволить содержать наложниц Татьяна СергееваВзгляд в историю прошлого зачастую заставляет нас ощутить удивление и отвращение перед практиками, которые кажутся сегодняшнему обществу чуждыми и неприемлемыми.

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