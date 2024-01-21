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Закон, порядок, государство

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Минус 5000 за эту вещь в авто?: раскрыт миф о наболевшем штрафе у водителей

Минус 5000 за эту вещь в авто?: раскрыт миф о наболевшем штрафе у водителей

На сегодняшний день самый популярный миф о введении нового штрафа за тонированные стёкла берёт своё начало ещё в 2014 году, когда прошёл слух о введении планомерного увеличения денежной санкции за светопропускаемость "не по ГОСТу" за повторные нарушения: за первое нарушение в виде управления с тонировкой — штраф 500 рублей,за повторное — 1 500 рублей,за третье — 5 000 рублей или лишение на неутверждённый срок.

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