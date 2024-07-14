Культовые Deus Ex и Unreal Tournament перенесли на Unreal Engine 5, улучшив графику Умелец с YouTu...

Культовые Deus Ex и Unreal Tournament перенесли на Unreal Engine 5, улучшив графикуУмелец с YouTube-канала DXU24 поделился новым видео, в котором продемонстрировал работу классических Deus Ex и Unreal Tournament на движке Unreal Engine 5.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)