В Думе рассмотрят проект о увеличении штрафов за плохое содержание дорог

Группа депутатов от ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого планирует представить в Госдуму законопроект 16 июля, который направлен на увеличение штрафов в два раза для организаций, занимающихся ремонтом дорог и выполняющих его некачественно.
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