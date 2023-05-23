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Болгарский политолог: митинг в Софии — сопротивление директивам Вашингтона.

Болгарский политолог: митинг в Софии — сопротивление директивам Вашингтона.

Действия митингующих, обливших в Софии представительство Еврокомиссии красной краской, болгарский политолог Петр Волгин назвал символом сопротивления директивам Брюсселя и Вашингтона на вовлечение Болгарии в конфликт на Украине на стороне Киева.

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