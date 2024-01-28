То есть София Эрнст «подставила» мужа?

ЕХ Евгения Харченко А чему мы удивляемся? Российская элита живёт в другом измерении во всем: получает другие доходы,имеет неограниченные финансовые возможности,обласканы друзьями из-за бугра,учаться в элитных школах,лечиться в элитных больницах,отдыхают на Мальдивах или ещё круче и они и их дети думают не о том,очем простые россияне: Где и как ужаться, чтобы дать образование своим детям,внукам,где и как ужаться,чтобы твои дети и внуки не скитались на съёмных квартирах, их обласканные властью морды не печалят такие проблемы как могут расти цены везде: в магазинах,на транспорте,плата за обучение в вузе без гарантии получения работы при росте зарплат на копейки. А рост пенсий вызывает гомерический гогот его приравнивают к инфляции,когда даже идиоту понятно, что на покупную способность пенсий влияет только рост потребительских цен и издевательство Силуанова,что пенсию повысили на 1000 руб,вы сможете и отдыхать поехать и главное в путешествие!!!!! Прям пенсионеры выстроились в очередь за путевками!!!

Николай Леонов Детей бросили ещё в 90 г. засунули в подворотни и подвалы забрав у них все светлое! И оставили им пиво сигареты и мат..