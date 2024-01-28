Интересные истории София Эрнст «подставила» мужа, опубликовав пост в запрещенном в России Инстаграме Смотришь на эту фотографию, и прямо гордиться хочется: настоящего патриота России Константина Эрнста награждает в Кремле Президент России.
То есть София Эрнст «подставила» мужа?
Комментарии
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ЕХ
Евгения Харченко
А чему мы удивляемся? Российская элита живёт в другом измерении во всем: получает другие доходы,имеет неограниченные финансовые возможности,обласканы друзьями из-за бугра,учаться в элитных школах,лечиться в элитных больницах,отдыхают на Мальдивах или ещё круче и они и их дети думают не о том,очем простые россияне: Где и как ужаться, чтобы дать образование своим детям,внукам,где и как ужаться,чтобы твои дети и внуки не скитались на съёмных квартирах, их обласканные властью морды не печалят такие проблемы как могут расти цены везде: в магазинах,на транспорте,плата за обучение в вузе без гарантии получения работы при росте зарплат на копейки. А рост пенсий вызывает гомерический гогот его приравнивают к инфляции,когда даже идиоту понятно, что на покупную способность пенсий влияет только рост потребительских цен и издевательство Силуанова,что пенсию повысили на 1000 руб,вы сможете и отдыхать поехать и главное в путешествие!!!!! Прям пенсионеры выстроились в очередь за путевками!!!
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2 час.
Николай Леонов
Детей бросили ещё в 90 г. засунули в подворотни и подвалы забрав у них все светлое! И оставили им пиво сигареты и мат..
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1 час.
ЭМИЛЬ ВАТМ
1) “Наши люди - самые образованные и самые сознательные,” - уверяли с самых высоких трибун партруководители, и почему-то запрещали этим образованным и сознательным свободный выезд за границу, где даже на экскурсии надо было выходить строго группами и в сопровождении Старшего товарища. 2) Наша промышленность самая передовая, она выпускает, например, самые лучшие в мире микросхемы - с 12ю ножками и 2мя ручками - для переноски, но сапоги жене лучше покупать австрийские, мебель - югославскую, а джинсы - американские. 3) Наша страна - самая бескрайняя, но почему-то не более 6ти соток в одни руки... 4) Наши руководители - слуги народа, они - всё для народа и все, как один - из народа, "от сохи" и "от станка", но то, чем пользуется народ, этим слугам не подходит, поэтому спецраспределители, спецбольницы и спецпайки.... , ___________________________________________________________________________ , В том, что страна, жившая по четырём этим принцыпам была заведомо обречена на развал, я и не сомневался
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35 мин.
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