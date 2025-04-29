В Смоленске подведены итоги рейда против нелегалов

Сотрудники правоохранительных органов выявили в результате проверки 186 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства Ряд уголовных дел и протоколов об административных нарушениях были выявлены УМВД России по Смоленской области с 14 по 18 апреля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии