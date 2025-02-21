Журналист Орнштейн: Ван Перси возглавит «Фейеноорд»

Новым главным тренером «Фейеноорда» станет бывший нападающий сборной Нидерландов Робин ван Перси. По информации журналиста Дэвида Орнштейна в соцсетях, стороны достигли соглашения о подписании контракта на два с половиной года.
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