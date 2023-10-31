Пять туристов пропали при сплаве по реке на Урале

На Урале при сплаве по реке Вижай пропала группа туристов из пяти человек. Свердловская полиция вместе со спасателями уже начали поиски, сообщил руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии