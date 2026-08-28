Пятница… Доброе утро!☀️ Светлого Благословенного всем дня!🤍 Один из двунадесятых православных праздников отмечается 28 августа по новому стилю.
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Пятница… Доброе утро!☀️ Светлого Благословенного всем дня!🤍 Один из двунадесятых православных праздников отмечается 28 августа по новому стилю.
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