Битва за Доброполье: Западные картоделы не успевают за продвижением «центровых», обрушивших «стену дронов» ВСУ

Новая русская тактика — спутники Starlink наши бьют «прямо в глаз», и те дуреют от помех Радомир Маркуш Фото: Александр Река/ТАСС Наконец-то кадрами с геолокацией подтвержден контроль над Анновкой (на Добропольском направлении).
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