Юрий Кот: Украина как государство на исторической русской земле сама себя изживает

Посмотрите на Украину. Нищие, обозленные, обманутые, вымирающие люди, которые и дальше будут страдать, исчезая, "словно роса на солнце" (цитата из их же гимна про то, что они подыхают).
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Любой нормальный филолог знает: украинский язык искусственно создан из южнорусского говора. Целенаправленно "учёные" националисты в своих кабинетах с конца 19 века заменяли русские слова в этом станичном говоре на польские, а то и придумывали что-то своё. Польские националисты (в рамках Российской империи!) этому финансово и идеологически способствовали. Возьмите стихи Шевченко, понятные любому русскому, и тот коктейль, что сейчас на Украине...В СССР жители украинских городов говорили только на русском, считая украинскую мову признаком малограмотности, станичности. Отчего такая борьба сейчас в языковой сфере? Потому что вера, язык и историческая память -это душа народа И все три фактора там под ударом (и были,десятилетиями столетиями !), чтобы вытравить у несчастного народа его душу.
хуяссе прогноз, тода я тож вангую: горячая фаза к 40-му году точняк закончится
"Россия неизбежно купирует прямые угрозы своей безопасности на ближайших границах." - автор , вы серьезно ? Это где же такое счастье ? Ну хоть один пример.