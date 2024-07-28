Вертолет санавиации экстренно доставил мужчину из Кимрской ЦРБ в Тверь

Вертолет санитарной авиации 27 июля доставил в Тверь пациента из Кимрского округа. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС региона, экипаж вертолета Ми-8 с бригадой медиков на борту вылетел из Твери в Кимрскую ЦРБ.
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