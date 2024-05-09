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Розыск руководства Удивительной страны: рассказываю о том, зачем это сделали, и какова цель

Розыск руководства Удивительной страны: рассказываю о том, зачем это сделали, и какова цель

Россия объявила в розыск почти всё руководство самой Удивительной страны в мире. Причём вспомнили всех: как нынешних руководителей, начиная с действующего президента, его министра обороны и прочих, и заканчивая бывшим президентом, бывшим главой СНБО и т.

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Комментарии
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Абрам Гутанг
А западных главарей, поддерживающих укротеррористов,  можно так же в розыск объявить?
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17 час.
Олег Орлов
Только виноваты не Табаки а Шерханы...
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11 час.
лг
леонид горчаков
Надо бы на Чингисхана в розыск подать
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57 мин.

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