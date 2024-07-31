Новые 3D-карты высокого разрешения демонстрируют, как с возрастом меняются кровеносные сосуды головного мозга

Здоровые кровеносные сосуды важны не только для здоровья сердца. Согласно новому исследованию, проведенному исследователями штата Пенсильвания, здоровье сосудов имеет решающее значение для мозга и, возможно, для решения проблемы возрастного снижения когнитивных функций и нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.
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