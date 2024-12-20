Где в Крыму можно отправить письмо Деду Морозу?

Фото: администрация ЯлтыВ Крыму традиция отправлять письма Деду Морозу существует уже много лет. Во время новогодних праздников в крупных городах региона, таких как Симферополь, Севастополь и Ялта, устанавливают специальные ящики для писем.
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