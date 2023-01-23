smi.today

4 205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина к
    Гадкий СМИ.тудей! Информации ноль! Только ленту забивает."Такого еще не бы...
  • Валентин Щербаков
    Что вообще делает эта продажная проститутка Гросси на нашей ЗАЭС, да еще и какие-то ничтожные советы даёт...Гросси заявил, чт...
  • Анатолий Краснов
    Нет, точно, его фамилия безкокоринКокорин назвал ко...

Максакова потребовала выгнать Нетребко из Европы и отдать под суд на Украине

Максакова потребовала выгнать Нетребко из Европы и отдать под суд на Украине

Оперная певица Мария Максакова резко высказалась о своей коллеге Анне Нетребко. Максакова отметила, что Нетребко отказалась от России только для виду ради своей европейской карьеры, но на самом деле она по-прежнему поддерживает действия властей.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх