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ТАСС

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Экс-сотрудник охраны посольства Британии в Москве хотел перейти на сторону ВСУ

Экс-сотрудник охраны посольства Британии в Москве хотел перейти на сторону ВСУ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Бывший сотрудник охраны посольства Великобритании в Москве, собиравший для СБУ сведения о британских дипломатах и передававший их украинскому блогеру Дмитрию Карпенко (псевдоним Апостол Дмитрий), высказывал желание перейти на сторону ВСУ.

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