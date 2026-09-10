Экс-сотрудник охраны посольства Британии в Москве хотел перейти на сторону ВСУ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Бывший сотрудник охраны посольства Великобритании в Москве, собиравший для СБУ сведения о британских дипломатах и передававший их украинскому блогеру Дмитрию Карпенко (псевдоним Апостол Дмитрий), высказывал желание перейти на сторону ВСУ.
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