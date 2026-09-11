HO1! Multiple Timeframe Alignment NY Harbor ULSD Futures NYMEX:HO1! norbix01 HO1! Multiple Timeframe Alignment Looking at both the Daily chart (LEFT) and the 4H chart (RIGHT), we can see that the price is trending upward on both timeframes, consistently forming higher highs and higher lows.
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