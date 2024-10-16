Рубль продолжает дешеветь. Курсы доллара и евро на 16 октября

Российский рубль снова подешевел к американской и европейской валютам.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 16 октября 2024 года, составляет 97,0121 рубля (прежнее значение — 96,1021 рубля), официальный курс евро — 105,6757 рубля (предыдущий показатель — 105,4854 рубля).
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