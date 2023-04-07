Не только о футболе

865 подписчиков

Лэмпард вернулся в «Челси», «Спартак» против «Акрона» в Кубке, «Краснодар» выбил «Ростов», новые скандалы в «ПСЖ», Овечкин выиграл голосование «100 лучших спортсменов» и другие новости

Лэмпард вернулся в «Челси», «Спартак» против «Акрона» в Кубке, «Краснодар» выбил «Ростов», новые скандалы в «ПСЖ», Овечкин выиграл голосование «100 лучших спортсменов» и другие новости

1. Лэмпард вернулся в «Челси» – его назначили главным тренером до конца сезона. Руководство верит, что у Фрэнка есть план, сам англичанин в своих силах уверен.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх