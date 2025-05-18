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Нижегородская правда

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Три золота и две бронзы завоевали наши пловцы в соревнованиях «Весёлый дельфин»

Три золота и две бронзы завоевали наши пловцы в соревнованиях «Весёлый дельфин»

В Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревнования по плаванию «Весёлый дельфин», которые собрали около 1100 спортсменов 2012 – 2014 г.

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