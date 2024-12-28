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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Латвия обыграла Канаду по буллитам на МЧМ (3:2 Б), сравняв счет на 54-й и 58-й минутах. Вратарь Фельдбергс отразил 48 бросков из 50 и ни разу не пропустил в серии из 8 раундов

Сборная Латвии обыграла хозяев МЧМ-2025 на групповом этапе турнира в Оттаве.  Латвийцы дважды сравняли счет в третьем периоде – на 54-й (Эрик Матейко) и 58-й (Петерис Буланс) минутах.

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