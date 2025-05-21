С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России остается открытой для международных наблюдателей, несмотря на беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада на электоральные процедуры, сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Игорь Борисов.
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