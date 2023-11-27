«Шторм века» накрыл побережье Черного моря: В аквариуме Севастополя утонули более 500 животных

Черноморское побережье России оказалось в эпицентре мощнейшего шторма, власти призвали граждан и туристов оставаться в безопасности, избегать пребывания на открытых территориях и проявлять максимальную осторожность.
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