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«Шторм века» накрыл побережье Черного моря: В аквариуме Севастополя утонули более 500 животных

«Шторм века» накрыл побережье Черного моря: В аквариуме Севастополя утонули более 500 животных

Черноморское побережье России оказалось в эпицентре мощнейшего шторма, власти призвали граждан и туристов оставаться в безопасности, избегать пребывания на открытых территориях и проявлять максимальную осторожность.

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