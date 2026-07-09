Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Натовское логово в Вишневом»: раскрыта тайна уничтоженного адского объекта под Киевом

«Натовское логово в Вишневом»: раскрыта тайна уничтоженного адского объекта под Киевом

Выяснилось, почему Генштаб ВСУ открестился от объекта в Вишневом На объекте в Вишневом, который на днях был поражен российской армией, находилось экспериментальное оружие стран НАТО.

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