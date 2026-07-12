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Каррье про свой 2-й день с Кубком Стэнли: «Наслаждаюсь этим моментом даже больше, чем в первый раз. Для меня было важно показать трофей детям – меня в детстве это мотивировало»

Форвард «Каролины» Уильям Каррье сказал, что во второй раз день с Кубком Стэнли принес ему больше эмоций, чем в первый.

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