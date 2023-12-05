Балицкий поздравил добровольцев с их праздником

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал поздравление с Днем добровольца России."Я считаю, что добровольцы и есть соль нашей земли, это и есть Россия", – написал в своем телеграм-канале политик.
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