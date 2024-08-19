В МИД отреагировали на сообщения о срыве переговоров с Украиной

Фото: Софья Сандурская/ТАСС Текст: Дарья Григоренко Официальный представитель МИД России Мария Захарова категорически опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что украинское наступление на Курскую область сорвало якобы готовившиеся переговоры между Москвой и Киевом.
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