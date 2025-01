Гренландия и Канада для США – разведка боем за господство в Арктике

Global Look Press/Stefan Huwiler, Global Look Press/Justin Tang, Global Look Press/Kristian Tuxen Ladegaard Berg, REUTERS/Jeenah Moon Возможное вторжение США в Гренландию станет "самой короткой войной в истории", пишет Politico со ссылкой на старшего научного сотрудника Датского института международных исследований Ульрика Прам Гада.