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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Эдвардс исполнил победный блок-шот в матче с «Индианой». Он коснулся головой дужки кольца во время прыжка

Энтони Эдвардс исполнил победный блок-шот в матче с «Индианой». Он коснулся головой дужки кольца во время прыжка

«Вулвз» одержали победу со счетом 113:111 над «Пэйсерс» в четверг благодаря блок-шоту звездного защитника.

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