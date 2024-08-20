Психолог посоветовала россиянам расставаться с работой на пенсии постепенно

Следует поискать варианты с частичной занятостью При выходе на пенсию лучше найти варианты, при которых человек может какое-то время продолжать работать на часть ставки или дистанционно, рассказала РИАМО психолог Екатерина Игонина.
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