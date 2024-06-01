Иван Грачев: «Контракт с Узбекистаном увеличивает шансы России на захват мирового энергетического рынка»

Сегодня Экономика Больше по теме Какие смыслы несет заявление Путина об ударе по экономическому суверенитету Центральной Азии? «Важнейшая вещь в рамках встречи Путина и Мирзиёева — подписание первого в истории международного контракта о строительстве малых атомных электростанций.