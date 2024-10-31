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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика

🐈‍⬛ Ага, испугались, что сегодня никаких праздников? Ну потому что Хэллоуин + День "Напугай друга" + Велесова ночь + День вырезания тыквы + День темной материи.

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