Почему судьба европейских санкций против России в руках Трампа – мнение

Обозреватель Euractiv Томас Моллер-Нильсен пишет в статье для этого издания, что Евросоюз должен перестать притворяться, будто его санкционная политика в отношении России может отличаться от политики Вашингтона.
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