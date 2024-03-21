В Республике Сербской заявили, что Макрон ждет переговоров с Путиным

REUTERS/Gonzalo Fuentes Громкие заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке французских военных на Украину являются показателем того, что он хочет переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
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