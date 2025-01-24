Флаг России поднят в Великой Новосёлке Бойцы 5-й танковой бригады водрузили российский триколор в центре и продолжают зачищать освобождённые улицы.
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Флаг России поднят в Великой Новосёлке Бойцы 5-й танковой бригады водрузили российский триколор в центре и продолжают зачищать освобождённые улицы.
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