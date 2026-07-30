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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«С Виртцем было просто. Он очень предсказуемый, я читал его действия. Возможно, потому что много изучал его». Касерес о соперниках на ЧМ-2026

Защитник «Динамо» и сборной Парагвая Хуан Касерес рассказал, против какого соперника ему было легко играть на чемпионате мира-2026.

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