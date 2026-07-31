В 11 населённых пунктах Калининского округа появились старосты

В 11 населённых пунктах Калининского округа выбрали старост. На заседании комитета по местному самоуправлению Думы Калининского округа рассмотрели вопрос о назначении старост в сельских населённых пунктах.
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