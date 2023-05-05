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Антон Красовский вышел из себя из-за резких слов Рустама Солнцева

Антон Красовский вышел из себя из-за резких слов Рустама Солнцева

Шоумен Рустам Солнцев продолжает набрасываться на российских знаменитостей даже после эмиграции. Журналист Антон Красовский не выдержал нападок и резко ответил бывшему участнику телестройки «Дом-2».

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