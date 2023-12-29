WP: США не сможет передать Киеву замороженные активы России без согласия ЕС

Администрация США не сможет использовать замороженные активы РФ для помощи Украине без согласия европейских стран, некоторые из которых, в том числе Германия, сомневаются в целесообразности данной инициативы.
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