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Российским спортсменам будут не рады на Олимпиаде в Париже, заявила мэр Идальго

Российским спортсменам будут не рады на Олимпиаде в Париже, заявила мэр Идальго

Мэр Парижа Анн Идальго посетила Киев. На брифинге перед журналистами она заявила, что Олимпийских и Паралимпийских играх, которые пройдут этим летом во французской столице, спортсменам из России и Белоруссии будут не рады.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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13 час.
Eduard
А тебе стерве,кто рад?Спившаяся рожа,видно алкоголичка!
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4 час.
Eduard
И вообще не смешивай спорт с политикой.Вы и СЩА десятки раз вторгались и ничего ващих спортсменов нк выкидывали.Я предлогаю ракетами разрущить их арены,это ответ за нащи трубопроводы будит.Естественно Олимпиаду отменят.Это уже не спорт!
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4 час.

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