Российским спортсменам будут не рады на Олимпиаде в Париже, заявила мэр Идальго

Мэр Парижа Анн Идальго посетила Киев. На брифинге перед журналистами она заявила, что Олимпийских и Паралимпийских играх, которые пройдут этим летом во французской столице, спортсменам из России и Белоруссии будут не рады.
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