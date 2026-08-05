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Аргументы и Факты

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Meta извинилась за временную блокировку видеоролика Моди в соцсети

Meta извинилась за временную блокировку видеоролика Моди в соцсети

Директор по глобальным вопросам компании Meta* Джоэл Каплан принес официальные извинения в связи с тем, что публикация премьер-министра Индии Нарендры Моди на платформе Facebook* была временно заблокирована.

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