Ташуев о тактике: «Моя схема называется «круглый мяч», или 2-3-3-2. Это микс игровых вариаций «Байера», «Ман Сити» и Германии. Я постоянно совершенствуюсь»

Ранее тренер возглавил «Ахмат». – Какой команда должна стать под вашим началом с учетом того, что она с начала года играет в вариации с тремя центральными защитниками, к использованию которой вы ранее не прибегали? – Информации об этом мало, но в первой моей команде, коей была буденновская «Дружба», я использовал схему 3-5-2.