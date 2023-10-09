Дельная оплата: власти предложат льготы растущему бизнесу с 2025 года

В России с 2025 года введут промежуточную категорию для бизнеса — МСП+, выяснили «Известия». Новый статус получат компании, которые выросли из параметров малых и средних предприятий и при этом лишились всех преференций, которыми пользовались раньше.
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