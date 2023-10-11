Нарколог Кизицкий: "пробитие" кодировки может привести к летальному исходу

В мире существует всего два препарата для кодировки от алкогольной зависимости, однако если закодированный решит "пробить" эффект от процедуры, то это может привести к летальному исходу, рассказал "Газете.
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