Дорин Речан призвал бизнесменов из Франции инвестировать в  Молдову

Твердая поддержка европейского пути нашей страны и реализации ключевых реформ для модернизации Молдовы была подтверждена министром-делегатом Франции по европейским делам Бенжаменом Хаддадом на встрече с премьер-министром Молдовы Дорином Речаном, передает moldpres.
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