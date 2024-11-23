Дорин Речан призвал бизнесменов из Франции инвестировать в  Молдову

Твердая поддержка европейского пути нашей страны и реализации ключевых реформ для модернизации Молдовы была подтверждена министром-делегатом Франции по европейским делам Бенжаменом Хаддадом на встрече с премьер-министром Молдовы Дорином Речаном, передает moldpres.