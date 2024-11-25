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Укры шокированы: российские войска стремительно форсировали Оскол

Укры шокированы: российские войска стремительно форсировали Оскол

Российские войска форсировали реку Оскол и заняли плацдарм на противоположном берегу. Украинские околовоенные источники шокированы таким развитием событий, отмечая, что эта операция стала для них совершенно неожиданной.

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