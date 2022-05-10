16 мая жители России смогут наблюдать «Кровавую луну»

«Кровавая Луны» — это полное лунное затмение, когда Земля оказывается точно между Солнцем и Луной. Во время этого события спутник земли уходит в ее тень и окрашивается в красноватый цвет на временной промежуток от нескольких минут до пары часов.
«Кровавая Луны» — это полное лунное затмение, когда Земля оказывается точно между Солнцем и Луной. Во время этого события спутник земли уходит в ее тень и окрашивается в красноватый цвет на временной промежуток от нескольких минут до пары часов.
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