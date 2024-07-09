В инвестпрограммы предлагают включить ремонт сетей водоснабжения

Депутаты хотят обязать ресурсоснабжающие организации включать в пятилетние инвестиционные программы текущий и капитальный ремонт централизованной системы горячего и холодного водоснабжения и водоотведения.
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